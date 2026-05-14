Україна почала розгортати власну супутникову мережу, щоб зменшити залежність від США – FT

14 травня 2026, 12:41
ICEYE
Україна розпочала розгортання власної супутникової мережі.

Про це виданню Financial Times повідомив співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штіліерман.

За його словами, два перші апарати вже перебувають на орбіті. А вже у 2027 році розробники планують вивести у космос ще "десятки" супутників, що дозволить Україні менше покладатися на США та приватні західні корпорації.

Зазначається, що поштовхом для стрімкого розвитку українських технологій став торішній конфлікт в Овальному кабінеті між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Тоді Вашингтон на тиждень заблокував передачу розвідданих Києву.

Ще однією мотивацією, на якій наголошують, стала система Starlink, яка виявилася не настільки надійною опорою, як очікувалося. Виявилось, що ворог навчився експлуатувати мережу Маска, перетворюючи її на інструмент навігації для своїх безпілотників, що полюють на українські цілі.

Штіліерман також розповів, що європейські уряди та оборонні групи розглядають можливість закупівлі та спільного виробництва дронів і ракет його компанії, які є значно дешевшими за західні моделі. 

"Ідея, що лежить в основі нашої зброї, полягає в тому, що ми продаємо не тільки зброю і не тільки безпеку, а й незалежність у сфері безпеки", – сказав він.

