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Україна подала офіційну заявку на включення борщу до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

У жовтні 2020 року борщ був внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини
Міністерство закордонних справ України подало номінаційне досьє "Культура приготування українського борщу" для включення до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Україна подала офіційну заявку на включення борщу до списку культурної спадщини ЮНЕСКО Фото: about-ukraine.com

Про це повідомляє прес-служба голови ГО "Інститут культури України", шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який виступив ініціатором офіційного визнання борщу українською національною стравою, пише "Економічна правда".

"Номінаційне досьє "Культура приготування українського борщу" нарешті прямує до Парижу. Це важливий процедурний крок, який є початком формального просування на міжнародному рівні неперевершеного елементу української нематеріальної культурної спадщини для його включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО", - зазначила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Коли ви заходите в ресторан за кордоном, то швидше за все в меню ви побачите "Борщ (російський суп)". Коли я дізнався про це, зрозумів, що треба захищати борщ, бо мова не просто про їжу, а про культурної ідентифікації нації.

У жовтні 2020 року борщ був внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, а 30 березня Україна подала заявку до ЮНЕСКО для визнання борщу українською стравою вже на світовому рівні", - розповів Клопотенко.

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31 03 2021 15:51
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