Україна подала офіційну заявку на включення борщу до списку культурної спадщини ЮНЕСКО
Про це повідомляє прес-служба голови ГО "Інститут культури України", шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який виступив ініціатором офіційного визнання борщу українською національною стравою, пише "Економічна правда".
"Номінаційне досьє "Культура приготування українського борщу" нарешті прямує до Парижу. Це важливий процедурний крок, який є початком формального просування на міжнародному рівні неперевершеного елементу української нематеріальної культурної спадщини для його включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО", - зазначила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
"Коли ви заходите в ресторан за кордоном, то швидше за все в меню ви побачите "Борщ (російський суп)". Коли я дізнався про це, зрозумів, що треба захищати борщ, бо мова не просто про їжу, а про культурної ідентифікації нації.
У жовтні 2020 року борщ був внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, а 30 березня Україна подала заявку до ЮНЕСКО для визнання борщу українською стравою вже на світовому рівні", - розповів Клопотенко.
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