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Україна подала офіційний запит на приєднання до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО

В РНБО зазначили, що залучення України до роботи CCDCOE може стати важливим кроком на шляху до повноправного членства в НАТО
Україна подала офіційний запит щодо приєднання до роботи Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence), що базується у Таллінні.
Україна подала офіційний запит на приєднання до Об Фото: Steppe

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради національної безпеки і оборони.

Напередодні до Естонії приїжджала делегація Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО. Під час зустрічі із державним секретарем Міністерства оборони Естонії Кусті Салмом сторони обговорили шляхи поглиблення практичного співробітництва між Україною та Естонією у сфері кібербезпеки.

"Зокрема сторони обмінялися думками щодо перспективи залучення України до роботи Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE). Від імені секретаря РНБО України Олексія Данілова українська сторона виступила з офіційним запитом на приєднання до CCDCOE", - йдеться у заяві.

В РНБО зазначили, що залучення України до роботи CCDCOE може стати важливим кроком на шляху до повноправного членства в НАТО.

Центр має акредитацію НАТО - формально не входячи до командної структури, він має величезний вплив на дії Альянсу у сфері кіберзахисту. Центр заснували сім країн, а сьогодні він налічує 20 учасників - 17 членів НАТО та 3 країни-партнери.

Унікальність центру полягає в тому, що там разом працюють військові, цивільні, представники уряду. Робота центру сфокусована на трьох основних напрямках: дослідження, тренування та навчання.

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04 08 2021 14:13
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