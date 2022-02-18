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Україна, Польща та Велика Британія офіційно створили альянс: нові деталі

Три країни посилюватимуть спільну роботу "для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі"
Україна, Польща та Велика Британія офіційно запустили новий тристоронній формат співпраці для зміцнення безпеки нашої країни на тлі російської агресії та розвитку торгівлі між державами.
Україна, Польща та Велика Британія офіційно створили альянс: нові деталі Фото: Телеграф

Про це йдеться в спільній заяві країн, оприлюдненій на сайті Міністерства закордонних справ України, повідомляє Громадське.

У ній зазначається, що ці три країни посилюватимуть спільну роботу "для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі".

З цією метою вони розробили тристоронній меморандум про співпрацю. Це має продемонструвати відданість Великої Британії та Польщі співробітництву щодо найпріоритетніших питань підтримки України, йдеться в документі.

"Ми повторюємо, що кожна європейська держава вільна обирати або змінювати свої заходи безпеки, зокрема договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу", - наголошують міністри закордонних справ трьох країн нового альянсу.

Вони додають, що разом працюватимуть над підтримкою Кримської платформи, посиленням кібербезпеки та енергетичної стабільності, протидією дезінформації тощо.

Велика Британія та Польща пообіцяли й надалі підтримувати Україну, перебуваючи «в єдності перед російською агресією, що триває», та бути повністю відданими тому, щоб підтримати український народ у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

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18 02 2022 12:34
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