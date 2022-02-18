Україна, Польща та Велика Британія офіційно створили альянс: нові деталі
Про це йдеться в спільній заяві країн, оприлюдненій на сайті Міністерства закордонних справ України, повідомляє Громадське.
У ній зазначається, що ці три країни посилюватимуть спільну роботу "для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі".
З цією метою вони розробили тристоронній меморандум про співпрацю. Це має продемонструвати відданість Великої Британії та Польщі співробітництву щодо найпріоритетніших питань підтримки України, йдеться в документі.
"Ми повторюємо, що кожна європейська держава вільна обирати або змінювати свої заходи безпеки, зокрема договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу", - наголошують міністри закордонних справ трьох країн нового альянсу.
Вони додають, що разом працюватимуть над підтримкою Кримської платформи, посиленням кібербезпеки та енергетичної стабільності, протидією дезінформації тощо.
Велика Британія та Польща пообіцяли й надалі підтримувати Україну, перебуваючи «в єдності перед російською агресією, що триває», та бути повністю відданими тому, щоб підтримати український народ у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
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