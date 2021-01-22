Україна посідає 120 місце з розвитку фінансового ринку - голова Нацкомісії з цінних паперів

Україна на сьогодні посідає 120 місце з розвитку фінансовго ринку серед 125 країн

"Ми отримали гарний шанс, підписавши Європейську асоціацію, і на сьогодні ми маємо чіткий вектор розвитку і наближення нашого фінансового права до ЄС", - зазначив Хромаєв

Про це під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 заявив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, повідомляє "Економічна правда".

"На сьогодні Україна посідає 120 місце серед 125 країн щодо розвитку фінансового ринку. Наше законодавство дуже суттєво відстає. Ми отримали гарний шанс, підписавши Європейську асоціацію, і на сьогодні ми маємо чіткий вектор розвитку і наближення нашого фінансового права до ЄС", - зазначив Хромаєв.

За його словами, за останні 18 місяців Україна "зробила найпотужніший крок": прийняли закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (т.зв. закон про "спліт"), закон про деривативи.

Проте, як відзначив Хромаєв, залишаються законопроєкти, які варто ухвалити, щоб фінансовий ринок мав належну законодавчу базу.

Нагадаємо, що Україна заявила про успішний викуп близько 10% ВВП-варантів