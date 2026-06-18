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Україна посилює оборону на кордоні з білоруссю через ризики залучення Мінська до війни – The Guardian

18 червня 2026, 11:24
Україна посилює оборону на кордоні з білоруссю через ризики залучення Мінська до війни – The Guardian
Фото: з вільних джерел
Видання нагадало про заяви Зеленського щодо "незвичної активності" на білоруському напрямку.

Україна посилює оборону на кордоні з білоруссю через побоювання, що росія поступово залучає режим лукашенка до своєї війни. Наразі ознак підготовки нового наступу з білоруської території немає, проте в Києві вважають, що москва може використовувати білорусь як плацдарм для розширення тиску на Україну та Європу.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Видання нагадало про заяви Зеленського щодо "незвичної активності" на білоруському напрямку, а також повідомлення про розширення інфраструктури, яка може підтримувати російські операції, зокрема логістичних маршрутів та комунікаційних об'єктів. Посадовці наголошують, що немає доказів концентрації великих угруповань біля кордону, однак занепокоєння викликає дедалі тісніша інтеграція Мінська у воєнні зусилля москви, зокрема через спільні ядерні навчання.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що поведінка лукашенка сьогодні відрізняється від 2022 року. "Я не кажу, що наступ почнеться завтра. Я кажу, що бачу серію подій, які дають підстави вважати, що лукашенко готується до війни", – сказав він. Політолог Максим Плешко пов'язує посилення проросійської риторики лукашенка з тиском путіна, який вимагає глибшого залучення білоруської військової системи. Водночас директор Інституту світової політики Євген Магда скептично ставиться до можливості використання білоруських військ для підтримки москви.

На кордоні в Чернігівській області журналісти побачили, як робітники встановлюють колючий дріт та протитанкові загородження. "Ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Тому щодня будуємо укріплення", – сказав майор Державної прикордонної служби з позивним Ніссан, додавши, що жодних ознак нарощування військ немає, однак зростає кількість розвідувальних дронів з Брянської області через білоруську територію.

Місцеві жителі підтверджують ці спостереження. "Учора ввечері над нами пролетіли 16 дронів, по два разом. Іноді вони летять так низько, на висоті приблизно 20 метрів, що здається, ніби я могла б зловити їх руками", – розповіла 55-річна Наталія Ланна з села Нові Яриловичі.

Нещодавно головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про посилення оборони на білоруському напрямку. За його словами, безпілотним частинам нададуть необхідне озброєння та техніку.

кордонОлександр ЛукашенкоБілорусь

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