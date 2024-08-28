Україна потребує дозволу на удари по території росії для підвищення бойової ефективності

Україна повинна проводити добре скоординовані наземні операції.

Як українські посадовці, так і зовнішні критики стверджують, що адміністрація Байдена перебільшує ризик ескалації, безпідставно відмовляючи Києву в дозволі використовувати зброю союзників, щоб атакувати цілі всередині росії.

З військового погляду, обмеження часто ускладнюють ведення бойових дій. Надання Україні засобів і дозволу здійснювати атаки вглиб території росії, безумовно, підвищило б українську бойову міць. Але різниця навряд чи буде вирішальною. Для того, щоб змінити хід війни, Україні потрібно буде поєднати ці удари з тісно скоординованими наземними операціями в масштабах, які її війська ще не реалізували. В іншому випадку переваг, які Україна могла б отримати від дозволу бити по цілях в росії, ймовірно, буде недостатньо для того, щоб змінити хід подій.

Про це зазначає Стівен Біддл, професор міжнародних і суспільних відносин Колумбійського університету.

Існує кілька способів, за допомогою яких посилення українського потенціалу з завдання ударів по території росії могло б у принципі змінити хід війни. Київ міг би завдавати ударів по віддалених об'єктах логістики та управління, російських військово-повітряних і військово-морських базах, місцях збору сухопутних військ, заводах озброєнь чи допоміжній інфраструктурі та об'єктах енергетики.

"Удар або загроза удару по таких цілях знизить ефективність наступальних дій росії, послабить її обороноздатність, зробить військові дії менш стійкими в довгостроковій перспективі й збільшить витрати на війну для путіна і російського керівництва", — вважає Біддл.

Крім того, для ураження віддалених цілей потрібне точне наведення — технологія, яка вразлива для контрзаходів. Професор також вважає, що атаки на цілі всередині росії можуть бути ефективними лише протягом обмеженого часу.