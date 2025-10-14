Україна прагне менше переговорів і більше зброї: NYT про зміну стратегії Києва та Вашингтона

Україна бачить можливість досягти того, чого давно добивається — зміни фокусу з переговорів на посилення військової підтримки..

Протягом останніх місяців Україна брала участь у мирних переговорах із росією, не маючи великих очікувань на успіх. Проте Київ продовжував зустрічі з американськими й російськими представниками, намагаючись задовольнити бажання президента США Дональда Трампа знайти дипломатичне рішення війни.

Тепер, коли, за даними The New York Times, Трамп дедалі більше розчаровується небажанням москви йти на компроміс, Україна бачить можливість досягти того, чого давно добивається — зміни фокусу з переговорів на посилення військової підтримки.

Видання зазначає, що Київ хоче менше розмов і більше зброї — насамперед для ударів по глибині території рф та зміцнення системи протиповітряної оборони. Україна також закликає Вашингтон і союзників до жорсткіших санкцій, щоб змусити кремль серйозніше ставитися до перемовин.

"У вівторок українська делегація високого рівня розпочне кількаденний візит до Вашингтона, щоб обговорити угоди про купівлю американської зброї, призначеної для ударів по росії. Президент Володимир Зеленський планує відвідати Білий дім у п’ятницю, можливо, для остаточного узгодження домовленостей", — пише NYT.

Особливу увагу Київ приділяє можливості отримати крилаті ракети Tomahawk, здатні уразити цілі на великій відстані. Напередодні Трамп натякнув, що може передати Україні ці ракети, аби "змусити путіна скласти зброю".

"Я можу сказати: якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм Tomahawk", — заявив президент США.

Попри це, експерти сумніваються, що Tomahawk здатні кардинально змінити ситуацію на фронті, оскільки ці ракети зазвичай запускаються з кораблів або підводних човнів, яких Україна не має.

Аналітики ж зазначають, що готовність адміністрації Трампа обговорювати постачання зброї великої дальності свідчить про зміну підходу Вашингтона до війни — від дипломатичних ініціатив до підтримки військової стратегії Києва.

"Україна довгий час не знаходила розуміння, коли намагалася змінити дискурс із "переговорів" на "оборону". Зараз, схоже, ми говоримо однією мовою", — заявив директор аналітичного центру "Нова Європа" Сергій Солодкий.

За словами Зеленського, українська делегація у Вашингтоні також обговорить придбання систем ППО, ракетних комплексів і безпілотників, а також можливість спільного виробництва дронів. Загальна вартість запланованих закупівель може сягнути 90 млрд доларів, частково за рахунок європейських фондів.

Як нагадує NYT, Трамп, який раніше публічно хвалив владіміра путіна, останнім часом різко змінив риторику:

"Він говорить приємні слова, а ввечері бомбить усіх", — сказав американський президент цього літа.

У виданні зазначають, що Україна прагне використати цей зсув у позиції Вашингтона, щоб добитися реальної зміни стратегії — менше дипломатичних ілюзій, більше зброї для перемоги.