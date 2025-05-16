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Україна прагне, щоб Китай та Бразилія допомогли переконати путіна піти на припинення вогню – МЗС

16 травня 2025, 21:55
Україна прагне, щоб Китай та Бразилія допомогли переконати путіна піти на припинення вогню – МЗС
Фото: unian.ua
Китай і Бразилія можуть використати свій "вагомий голос" у діалозі з рф
Україна хоче, щоб Китай та Бразилія переконали російського диктатора владіміра путіна піти на повне припинення вогню. 
 
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Укрінформ.
 
Речник наголосив, що Китай та Бразилія постійно підтримують ідею припинення вогню: вони робили заяви про це ще кілька років тому, і тому нам би хотілося бачити більше їхньої підтримки, тому що вони мають вплив на росію.
 
"Ми хотіли б, щоб вони долучилися до переконання російського лідера, що нам потрібно повне припинення вогню. Не просто щось для галочки на 30 днів, на 60, на 90 днів. Ми готові до цього всього. Тому ми хочемо, щоб вони використали свій вагомий голос у діалозі із росією. Ми повинні з чогось починати", – ідеться у повідомленні.
МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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