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Україна продовжить модернізацію пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою у 2025 році – Шмигаль

14 січня 2025, 13:35
Україна продовжить модернізацію пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою у 2025 році – Шмигаль
Фото: з вільних джерел
Тривають переговори про спільний митний і прикордонний контроль.
Україна планує запровадити спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Першою країною, з якою може бути підписана угода, стане Польща.
 
Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
 
"Ми продовжуємо перемовини про спільний митний та прикордонний контроль на кордоні з ЄС. Очікуємо на перші результати вже цього року", - сказав прем’єр.
 
За його словами, зараз Єврокомісія оцінює потенційну угоду Україну з Польщею. Після узгодження технічних питань можна буде використати цю напрацьовану модель для інших сусідів-членів ЄС.
 
Шмигаль повідомив про плати розширювати систему єЧерга.
 
"За більш ніж 2 роки маємо майже 1,6 млн перетинів кордону за допомогою цієї системи. Щодня тисячі вантажівок та автобусів користуються системою, що зменшує час їх перебування на кордоні", - розповів він.
 
Також запланована подальша модернізація пунктів пропуску.
 
"Торік була схвалена Стратегія з розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою до 2030 року. Вона передбачає реконструкцію 28 пунктів пропуску, а також будівництво щонайменше 6 нових", - сказав прем’єр.

 

Денис Шмигальвійна в Україніросія окупанти

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