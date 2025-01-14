Україна продовжить модернізацію пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою у 2025 році – Шмигаль

Україна планує запровадити спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Першою країною, з якою може бути підписана угода, стане Польща.

"Ми продовжуємо перемовини про спільний митний та прикордонний контроль на кордоні з ЄС. Очікуємо на перші результати вже цього року", - сказав прем’єр.

За його словами, зараз Єврокомісія оцінює потенційну угоду Україну з Польщею. Після узгодження технічних питань можна буде використати цю напрацьовану модель для інших сусідів-членів ЄС.

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"За більш ніж 2 роки маємо майже 1,6 млн перетинів кордону за допомогою цієї системи. Щодня тисячі вантажівок та автобусів користуються системою, що зменшує час їх перебування на кордоні", - розповів він.

Також запланована подальша модернізація пунктів пропуску.

"Торік була схвалена Стратегія з розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою до 2030 року. Вона передбачає реконструкцію 28 пунктів пропуску, а також будівництво щонайменше 6 нових", - сказав прем’єр.