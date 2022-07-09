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Україна пропонує створити міжнародну місію для виведення військ рф з території ЗАЕС
Фото: КМУ
Візит місії МАГАТЕ на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію України не приніс відчутних результатів у напрямку створення демілітаризованої зони, тому ми пропонуємо створити міжнарожну місію за участю представників ООН та Євросоюзу.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду, повідомляє прес-служба КМУ.
"Ми обговорили (з європейськими партнерами – ред.) необхідність демілітаризації Запорізької атомної електростанції. На жаль, візит МАГАТЕ не приніс у цьому напрямку відчутних результатів. Тому ми пропонуємо створити Міжнародну місію за участі ЄС, ООН та інших організацій, яка сприятиме виведенню російських військ із території ЗАЕС та 30-ти кілометрової території навколо станції, що сприятиме її безпечному функціонуванню", - сказав Шмигаль.
Він додав, що Україна готова також сприяти енергетичній незалежності ЄС завдяки збільшенню експорту нашої електроенергії.
"Зараз ми експортуємо 300 МВт, а потенціал - у сім разів більше. Так само Україна може бути "газовим сейфом" Європи завдяки нашим найбільшим газосховищам. Всі ці речі були частиною обговорення з європейським та німецьким керівництвом", - зауважив глава уряду.
Шмигаль додав, що у питанні санкцій необхідні зараз три ключові пункти.
"По-перше, візовий бан для росіян в усьому цивілізованому світі. Перший крок у цьому напрямку вже зроблений. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з рф від 2007 року. Ще один вид санкцій, який потрібно довести до логічного завершення, — це відключення від SWIFT усіх російських та білоруських банків", - сказав прем'єр.
Він також додав, що третє ключове питання - енергетичне ембарго.
"Вугільне ембарго вже працює. Це удар по росії на 8 млрд доларів щороку. Нафтогазові доходи російського бюджету в серпні були на найнижчому рівні від початку війни, але цього замало. Необхідно, щоб якісно запрацювало запроваджене Євросоюзом нафтове ембарго, а також щоб було прийнято рішення про поетапне газове ембарго. Ми говорили, що на початку може бути встановлене значне обмеження на ціну російського газу. Це суттєво обмежить здатність кремля фінансувати війну в Україні", - сказав Шмигаль.
Європа усвідомила, що росія веде проти неї енергетичну війну, і тепер це усвідомлення має конвертуватися у повну відмову від російських енергоресурсів, наголосив глава уряду.
Як повідомлялося, МАГАТЕ підтвердило, що на території ЗАЕС росія розмістила свою техніку та військових
ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу до станції територію.
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