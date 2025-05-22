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Україна пропонує ЄС план жорсткіших санкцій проти росії – Reuters

22 травня 2025, 09:23
Україна пропонує ЄС план жорсткіших санкцій проти росії – Reuters
Для цього українці передадуть Білу книгу, яка містить 40 сторінок рекомендацій.

Київ наступного тижня звернеться до Євросоюзу з проханням ухвалити нові санкції для ізоляції кремлю, включно з арештом активів, запровадженням вторинних санкцій проти покупців російської нафти та змінами в процедурі голосування за санкції.

Про це інформує агенція Reuters

Уряд України представить Євросоюзу Білу книгу з пропозиціями радикальнішої санкційної політики блоку щодо рф. 

Серед головних рекомендацій – це арешт російських активів з подальшою передачею їх Україні, запровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти, зокрема іноземних компаній, які допомагають кремлю обходити чинні обмеження. 

"Такі вторинні санкції, які можуть вдарити по ключових покупців російської нафти – таких як Індія та Китай. Цей крок вважається безпрецедентним для Європи, яка досі утримувалася від подібної жорсткої позиції", - зазначає видання. 

Документ містить 40 сторінок, його передадуть 27 країнам-членам ЄС, де наголошується на потребі зайняти "більш агресивну і незалежну позицію" у санкційній політиці. 

Також пропонується змінити правила ухвалення рішень щодо санкцій, перейшовши від принципу одностайності до голосування більшістю, аби уникнути блокування рішень окремими країнами.

Біла книга містить критичну оцінку поточної політики Вашингтона. Зокрема, зазначено, що адміністрація Трампа фактично вийшла з процесу координації міжнародних санкційних зусиль.

"Сьогодні Вашингтон фактично припинив участь майже у всіх міжурядових платформах із санкцій та експортного контролю", – написано в документі.

"Вашингтон призупинив участь у моніторингу дотримання цінових обмежень на російську нафту, розпустив федеральну цільову групу, яка займалася переслідуванням порушників санкцій, і перевів значну кількість експертів з питань санкцій до інших підрозділів.

Невизначеність щодо позиції США сповільнила темпи економічних контрзаходів і багатосторонньої координації, але це не повинно спонукати Європейський Союз послабити санкційний тиск. "Навпаки, це повинно стимулювати ЄС взяти на себе провідну роль у цьому напрямку", – йдеться в документі.

Попри те, що Євросоюз не може повністю компенсувати санкційний вплив США через домінування долара у світовій торгівлі, але експерти кажуть, що непохитна позиція Європи зможе стримати повернення інвесторів до росії навіть за умов ослаблення тиску з боку США.

"Європа має набагато більше козирів, ніж ви можете собі уявити", – заявив експерт з питань російської енергетики в Центрі Девіса в Гарварді Крейг Кеннеді.

20 травня ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти росії.

 

РосіясанкціїЄвросоюзвійна в Україні

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