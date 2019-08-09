Україна просить міжнародну спільноту посилити тиск на РФ через так звані "вибори" у Криму
"Будь-які кроки, спрямовані на послаблення санкційного тиску, так звана "нормалізація та налагодження діалогу" на зразок безумовного відновлення роботи РФ у ПАРЄ, лише стверджує державу-окупанта у її безкарності та заохочує до нових правопорушень", - йдеться в заяві МЗС України.
МЗС України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих "місцевих виборів" в тимчасово окупованому Криму, не допускати контактів на національному та регіональному рівнях з незаконними інституціями російської окупаційної адміністрації та її представниками, а також посилити зусилля з метою припинення окупації Криму.
У МЗС заявили, що АРК та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. При цьому одним з ключових обов’язків держави-окупанта є дотримання національного законодавства держави-суверена, тобто України.
У міністерстві наголосили, що так звані "місцеві вибори" становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права.
Там підкреслили, що результати незаконного голосування не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством, а всі причетні до організації та проведення незаконного голосування особи нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.
Нагадаємо, що в Росії в неділю проходить єдиний день голосування - близько шести тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.
Прокуратура Криму закликала жителів окупованого півострова не брати участь у незаконних виборах, які проводяться Росією у неділю на території АР Крим та Севастополя.
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