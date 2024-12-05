Україна прискорює закупівлю РЕБ і дронів: контракти укладено в рекордні терміни

У 2024 році постачальники вже уклали перші контракти.

Міноборони України прискорює процес закупівлі засобів радіоелектронної боротьби та дронів. У 2024 році постачальники вже уклали перші контракти менше ніж за три місяці після кодифікації.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За даними міністерства, у 2024 році перші контракти від Міноборони менше ніж за три місяці з моменту кодифікації отримали постачальники:

82% засобів РЕБ;

41% типів БпЛА.

Міноборони заявило, що мова йде про такі типи РЕБ, як комплекси протидії безпілотникам, тактичні (окопні) РЕБ, апаратно-програмні комплекси протидії БпЛА, а також про різні типи донів.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зауважив, що нині політика Міноборони націлена на скорочення часу між кодифікацією виробу та його закупівлею.

"Це критично важливо для забезпечення переваги на полі бою. Понад 27% засобів РЕБ були законтрактовані менше ніж за один місяць після кодифікації, що говорить про ефективну взаємодію між Міноборони і виробниками", - наголосив Кліменков.

За даними міністерства, на закупівлю дронів у 2024 році спрямовано 87 млрд грн, із них 59 млрд - на далекобійні DeepStrike.

Сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що українські військові отримають понад 30 тисяч ударних дронів DeepStrike у 2025 році.

"Частину з цих БПЛА профінансували наші міжнародні партнери, інвестувавши в український ОПК", - пояснив він.

Міністр зауважив, що ці дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога.