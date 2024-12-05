Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна прискорює закупівлю РЕБ і дронів: контракти укладено в рекордні терміни

05 грудня 2024, 20:47
Україна прискорює закупівлю РЕБ і дронів: контракти укладено в рекордні терміни
Фото: Макс Требухов
У 2024 році постачальники вже уклали перші контракти.

Міноборони України прискорює процес закупівлі засобів радіоелектронної боротьби та дронів. У 2024 році постачальники вже уклали перші контракти менше ніж за три місяці після кодифікації.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За даними міністерства, у 2024 році перші контракти від Міноборони менше ніж за три місяці з моменту кодифікації отримали постачальники: 

  • 82% засобів РЕБ;
  • 41% типів БпЛА.

Міноборони заявило, що мова йде про такі типи РЕБ, як комплекси протидії безпілотникам, тактичні (окопні) РЕБ, апаратно-програмні комплекси протидії БпЛА, а також про різні типи донів.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зауважив, що нині політика Міноборони націлена на скорочення часу між кодифікацією виробу та його закупівлею.

"Це критично важливо для забезпечення переваги на полі бою. Понад 27% засобів РЕБ були законтрактовані менше ніж за один місяць після кодифікації, що говорить про ефективну взаємодію між Міноборони і виробниками", - наголосив Кліменков.

За даними міністерства, на закупівлю дронів у 2024 році спрямовано 87 млрд грн, із них 59 млрд - на далекобійні DeepStrike.

Сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що українські військові отримають понад 30 тисяч ударних дронів DeepStrike у 2025 році.

"Частину з цих БПЛА профінансували наші міжнародні партнери, інвестувавши в український ОПК", - пояснив він.

Міністр зауважив, що ці дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога.

БПЛАМіноборони УкраїниРЕБ

Останні матеріали

Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Політика
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 16:36
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 12:45
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Політика
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 23:35
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики.
Політика
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики. "Любовні пастки" та інфільтрація російських агентів в істеблішмент Вашингтона – західні ЗМІ
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 16:12
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Cуспільство
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 11:22
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 08:04
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Політика
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 15:20
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Політика
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється