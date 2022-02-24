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Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією
Міністерство закордонних справ закликало українців негайно покинути територію Росії та не планувати туди поїздки
Фото: з вільного доступу
Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу об 11:30, повідомляє Громадське.
Про розірвання дипвідносин просило МЗС України ще 22 лютого. Після того, як Путін визнав самопроголошені "ЛНР" та "ДНР".
Міністерство закордонних справ закликало українців негайно покинути територію Росії та не планувати туди поїздки. На тлі російської агресії проти України у дипломатів можуть бути обмежені можливості в наданні консульської допомоги на території РФ.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.
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24 02 2022 11:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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