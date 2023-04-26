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Україна розраховує на 1 млрд євро від Італії для швидкого відновлення – Денис Шмигаль

26 квітня 2023, 18:15
Україна розраховує на 1 млрд євро від Італії для швидкого відновлення – Денис Шмигаль
Фото: УНН
Серед іншого - Україна також очікує на посилення санкційного тиску на росію, зменшення цін на російську нафту, санкції проти ядерної галузі рф, вихід бізнесу з російського ринку, контроль за введеними обмеженнями.

Україна розраховує на активну участь Італії у відбудові нашої держави.

Про це йдеться у повідомленні Кабінету Міністрів.

Зазначається, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні в межах візиту урядової команди до Риму, сказав, що Україна розраховує на активу участь Італії у відбудові держави, зокрема, в реалізації спільних інфраструктурних, логістичних, виробничих та комерційних проектів.

"У 2023 році Україна потребує 14 млрд доларів на швидке відновлення. Це сума, яка необхідна, аби задовольнити найбільш базові потреби людей, такі як дах над головою, світло й тепло взимку. Країни G7 долучаються до відновлення України. Сполучені Штати виділяють 2,3 млрд доларів. Європейська комісія - 1 млрд євро. Очікуємо такої ж допомоги від агентства SACE в 1 млрд євро, який допоможе Україні відновити економіку, інфраструктуру, базові гуманітарні й соціальні потреби людей", — підкреслив він.

Шмигаль також повідомив, що під час зустрічі з Мелоні закликав сприяти конфіскації російських активів, які мають стати основним ресурсом для майбутньої великої відбудови.

 

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