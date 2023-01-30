Україна розраховує на вступ до ЄС протягом найближчих двох років, - Шмигаль

"У нас вельми амбітний план щодо приєднання до Європейського союзу протягом найближчих двох років. І тому ми сподіваємося, що цього року, 2023-го, у нас вже можуть пройти попередні переговори", - сказав український прем'єр.

Як пише видання, ця тема стане однією з основних на саміті

Крім того, за словами Шмигаля, Україна очікує "суттєвого кроку вперед" на майбутньому саміті ЄС-Україна 3 лютого в Києві, особливо у конкретних питаннях, таких як: угода про безвізовий режим для промислових товарів; призупинення дії мита на український експорт ще на рік; та "активний прогрес" у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдина зона платежів у євро) та включенні України до зони мобільного роумінгу ЄС.

Зазначається, що хоча близькі союзники України, такі як Польща та країни Балтії, рішуче підтримують прагнення Києва до членства, багато представників ЄС набагато обережніші в цьому питанні, наполягаючи на тому, що хоч майбутнє України в ЄС, але країни-претенденти мають відповідати певним критеріям.

"Очікування в Києві досить високі, але необхідно виконати всі умови, які поставила комісія. Це процес, що ґрунтується на заслугах", - сказав один високопосадовець ЄС.