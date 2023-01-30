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ПОЛІТИКА

Україна розраховує на вступ до ЄС протягом найближчих двох років, - Шмигаль

30 січня 2023, 09:45
Україна розраховує на вступ до ЄС протягом найближчих двох років, - Шмигаль
Фото: Укрінформ
Прем'єр заявив, що очікує "суттєвого кроку вперед" на саміті ЄС-Україна 3 лютого в Києві, особливо у конкретних питаннях, таких як: угода про безвізовий режим для промислових товарів; призупинення дії мита на український експорт

Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу упродовж наступних двох років.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в коментарі Politico.

"У нас вельми амбітний план щодо приєднання до Європейського союзу протягом найближчих двох років. І тому ми сподіваємося, що цього року, 2023-го, у нас вже можуть пройти попередні переговори", - сказав український прем'єр.

Як пише видання, ця тема стане однією з основних на саміті 

Крім того, за словами Шмигаля, Україна очікує "суттєвого кроку вперед" на майбутньому саміті ЄС-Україна 3 лютого в Києві, особливо у конкретних питаннях, таких як: угода про безвізовий режим для промислових товарів; призупинення дії мита на український експорт ще на рік; та "активний прогрес" у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдина зона платежів у євро) та включенні України до зони мобільного роумінгу ЄС.

Зазначається, що хоча близькі союзники України, такі як Польща та країни Балтії, рішуче підтримують прагнення Києва до членства, багато представників ЄС набагато обережніші в цьому питанні, наполягаючи на тому, що хоч майбутнє України в ЄС, але країни-претенденти мають відповідати певним критеріям.

"Очікування в Києві досить високі, але необхідно виконати всі умови, які поставила комісія. Це процес, що ґрунтується на заслугах", - сказав один високопосадовець ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що Україна відповідає умовам вступу до Євросоюзу попри складні умови, в яких наша країна опинилась через російське вторгнення.
 
 
євроінтеграціяУкраїнаЄвросоюзШмигаль

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