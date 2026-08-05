Україна ще за часів Байдена просила дозвіл виробляти ракети Patriot, але отримала відмову – ЗМІ

За словами посадовців, якби попередня адміністрація схвалила пропозицію, Україна вже могла б виробляти перехоплювачі.

Ще за адміністрації Байдена Україна намагалася отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot, проте отримала відмову.

Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на українських високопосадовців.

Відповідну пропозицію було донесено до тодішнього міністра оборони Ллойда Остіна та радника президента з питань нацбезпеки Джейка Саллівана. "Ми намагалися це зробити і запропонували різні варіанти, але нам просто сказали 'ні' без жодних пояснень", – розповів один з українських посадовців. За словами посадовців, якби попередня адміністрація схвалила пропозицію, Україна вже могла б виробляти перехоплювачі, необхідні для захисту міст від балістичних ударів.

В останні місяці роботи адміністрації Байдена українські переговірники побоювалися, що повернення Трампа може змінити характер підтримки Вашингтона. Намагаючись створити довгострокову систему безпеки, вони запропонували виробляти ракети-перехоплювачі Patriot за ліцензією, самостійно або спільно з європейськими партнерами. Patriot залишається єдиною зброєю, здатною надійно знищувати російські балістичні ракети.

Майже через два роки Україна знову звернулася з тим самим проханням у набагато складніших обставинах. Нагальність ситуації особливо гостро проявилася 1 серпня, коли росія запустила 35 ракет, у тому числі 27 балістичних, більшість з яких були націлені на Київ. Україна перехопила лише дві.

Нагадаємо, США продовжують переговори щодо надання Україні дозволу на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, попри те, що Трамп висловив сумніви щодо такої домовленості.