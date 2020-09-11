НОВИНИПосольство України у Бразилії надіслало запити щодо перспектив експорту вакцини проти COVID-19 на бразильські державні інститути, які є партнерами їх виробників. Посольство надало Україні докладну інформацію про іноземних виробників, які тестують вакцину на території Бразилії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна шукає можливості закупити вакцину проти COVID-19 через Бразилію. Там тестують і російську
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на лист посла України у Федеративній Республіці Бразилія до МОЗ та МЗС України, пише "Громадське".
Так, посольство попереджає уряд України, що у першу чергу Бразилія буде задовольняти потреби внутрішнього ринку, який складає понад 210 млн людей. Там також наголосили, що Бразилія не є виробником вакцин, а лише тестує їх та закуповує суміші для подальшого виробництва в країні.
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