Україна шукає можливості закупити вакцину проти COVID-19 через Бразилію. Там тестують і російську

Посольство України у Бразилії надіслало запити щодо перспектив експорту вакцини проти COVID-19 на бразильські державні інститути, які є партнерами їх виробників. Посольство надало Україні докладну інформацію про іноземних виробників, які тестують вакцину на території Бразилії.

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Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на лист посла України у Федеративній Республіці Бразилія до МОЗ та МЗС України, пише "Громадське". Так, посольство попереджає уряд України, що у першу чергу Бразилія буде задовольняти потреби внутрішнього ринку, який складає понад 210 млн людей. Там також наголосили, що Бразилія не є виробником вакцин, а лише тестує їх та закуповує суміші для подальшого виробництва в країні. Читайте також: Компанія Johnson & Johnson може провести випробування вакцини в Україні

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