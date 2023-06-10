Україна, швидше за все, отримає повідомлення про підтримку НАТО, а не повне запрошення – посол США

НАТО хоче показати Україні, що дбає про довгострокові відносини.

Західні союзники навряд чи запросять Україну вступити до НАТО під час війни, але все ще ведуть переговори щодо формулювань, які сигналізують про їхню довгострокову підтримку Києва.

Про це заявила посол США в Альянсі Джуліанна Сміт в інтерв'ю Politico.

Президент України Володимир Зеленський протягом останніх тижнів закликав лідерів країн НАТО поставити Київ на конкретний шлях до вступу, погрожуючи не приїхати на щорічний саміт Альянсу у Вільнюсі наступного місяця, якщо вони не зможуть цього зробити.

Але Сміт визнала, що зараз союзники не можуть запросити Київ вступити до НАТО. За її словами, наразі країни Альянсу згодні з тим, що запрошення малоймовірне, поки триває повномасштабна війна.

Однак вона наполягає на тому, що НАТО все ще хоче, аби Україна отримала сигнал про те, що Альянс із Києвом надовго, і намагається знайти спосіб продемонструвати це у Вільнюсі.

"Ми хочемо дати зрозуміти президенту Зеленському, якщо він приїде особисто, що ми глибоко зацікавлені в довгострокових відносинах з Україною і шукаємо способи відзначити все, чого вона досягла, і що наша підтримка не зникне, і що ми не відволікатимемося", - наголосила Сміт.

Ще у 2008 році лідери НАТО на зустрічі в Бухаресті дали туманну обіцянку, що Україна одного дня стане членом Альянсу. Але ця обіцянка була фактично проігнорована на тлі побоювань щодо подальшого провокування Росії.

Нещодавно Зеленський публічно визнав, що розуміє, що Україна не стане членом НАТО під час війни, але заявив, що Київ усе одно повинен отримати конкретну обіцянку у Вільнюсі про те, що його приймуть після війни. Він також наполягає на зобов'язаннях, що союзники по НАТО захищатимуть Україну під час проходження процесу вступу.

НАТО зараз працює над пакетом рішень щодо України, який складається з двох частин. Один компонент зосереджений на практичній підтримці - по суті, на допомозі Україні перейняти західні військові стандарти. Інший - це більш складне політичне питання про те, яку риторику використовувати щодо української заявки на членство.

"Між питанням належного запрошення і розмовами про Бухарест, який ми всі підтримуємо і відстоюємо, існує низка варіантів. І тому частина завдання Альянсу зараз полягає в тому, щоб зосередитися на цьому і точно визначити, що саме ми хочемо включити в цей пакет результатів для України", - заявила Сміт.

Це питання розділило Альянс: протягом місяців багато західних столиць наполягали на тому, що серйозні дискусії і зобов'язання щодо майбутніх домовленостей про безпеку повинні зачекати до закінчення війни. Однак низка країн на східному фланзі НАТО наполягають на тому, щоб зробити "суттєвий жест" щодо України вже зараз.

Але на відміну від питання гарантій безпеки, де роздуми перебувають на ранніх стадіях і поки що поза офіційними дискусіями в НАТО, зустріч міністрів закордонних справ Альянсу в Осло минулого тижня зблизила союзників у питанні, що запропонувати Україні у Вільнюсі щодо її заявки на членство в НАТО.

За словами Сміт, у цьому питанні союзники набагато ближче до згоди, ніж три-чотири місяці тому. Вона відзначила нестандартний підхід міністрів до переговорів під час зустрічі в Осло.

"Що дійсно допомогло, то це те, що ми зробили дещо незвичне для Альянсу - зібрали міністрів в одній кімнаті без столу, зосередили їх на одному питанні і дали їм час говорити вільно, без заздалегідь підготовлених виступів, що дозволило кожному викласти позицію своєї країни, а також трохи подискутувати", - сказала американський посол.

"Я думаю, що це допомогло нам наблизитися до консенсусу. І я теж тепер відчуваю себе краще щодо того, куди рухається Альянс щодо цього пакету", - додала Сміт.

Обговорення відбуваються на тлі довгоочікуваного контрнаступу України.

"Ми хочемо, щоб українці продовжували докладати зусиль, які змінять стратегічні розрахунки Путіна і допоможуть йому зрозуміти, що він зазнає невдачі і не досягне своїх стратегічних цілей. І я думаю, що успішний контрнаступ може бути корисним щодо цього", - заявила Сміт.

"Я думаю, що ми також дуже чітко усвідомлюємо, що цей конкретний контрнаступ може не визначити кінець цієї війни", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що США підтвердили принцип "відчинених дверей" щодо членства України в НАТО.