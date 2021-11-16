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Україна сьогодні зіграє з Боснією і Герцеговиною у відборі на ЧС-2022 з футболу

Поєдинок Боснія і Герцеговина - Україна розсудять представники Іспанії. Головний арбітр - 44-річний Антоніо Матеу Лаос
Національна збірна України з футболу у вівторок, 16 листопада, проведе заключний, восьмий відбірковий поєдинок групової стадії кваліфікації чемпіонату світу-2022, в якому "синьо-жовті" на виїзді зійдуться з командою Боснії і Герцеговини.
Україна сьогодні зіграє з Боснією і Герцеговиною у відборі на ЧС-2022 з футболу Фото: uaf.ua.
Матч на стадіоні «Біліно Поле» в Зениці, почнеться о 21.45, передає Укрінформ.
 
Гру у прямому ефірі покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1", текстова трансляція - на сайті Укрінформу.
 
Поєдинок Боснія і Герцеговина - Україна розсудять представники Іспанії. Головний арбітр - 44-річний Антоніо Матеу Лаос.
 
У паралельному матчі квартету D збірна Фінляндії в Гельсінкі зіграє з чемпіонами світу французами.
 
Турнірне становище: Франція - 15 очок (після 7-ми ігор), Фінляндія - 11 (7), Україна - 9 (7), Боснія і Герцеговина - 7 (7), Казахстан - 3 (8).
 
Нагадаємо, на мундіаль-2022 від Європи вже пробилися збірні Німеччини, Данії, Франції, Бельгії, Хорватії, Іспанії, Сербії, Англії і Швейцарії.
 
Десять переможців відбіркових груп виходять у фінальну стадію турніру напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможці груп Ліги націй УЄФА.
 
XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.
 
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16 11 2021 10:16
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