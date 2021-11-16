Україна сьогодні зіграє з Боснією і Герцеговиною у відборі на ЧС-2022 з футболу Поєдинок Боснія і Герцеговина - Україна розсудять представники Іспанії. Головний арбітр - 44-річний Антоніо Матеу Лаос

Національна збірна України з футболу у вівторок, 16 листопада, проведе заключний, восьмий відбірковий поєдинок групової стадії кваліфікації чемпіонату світу-2022, в якому "синьо-жовті" на виїзді зійдуться з командою Боснії і Герцеговини.

Фото: uaf.ua.

Матч на стадіоні «Біліно Поле» в Зениці, почнеться о 21.45, передає Укрінформ. Гру у прямому ефірі покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1", текстова трансляція - на сайті Укрінформу. Поєдинок Боснія і Герцеговина - Україна розсудять представники Іспанії. Головний арбітр - 44-річний Антоніо Матеу Лаос. У паралельному матчі квартету D збірна Фінляндії в Гельсінкі зіграє з чемпіонами світу французами. Турнірне становище: Франція - 15 очок (після 7-ми ігор), Фінляндія - 11 (7), Україна - 9 (7), Боснія і Герцеговина - 7 (7), Казахстан - 3 (8). Нагадаємо, на мундіаль-2022 від Європи вже пробилися збірні Німеччини, Данії, Франції, Бельгії, Хорватії, Іспанії, Сербії, Англії і Швейцарії. Десять переможців відбіркових груп виходять у фінальну стадію турніру напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможці груп Ліги націй УЄФА. XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі. Читайте також: "Динамо" мінімально поступилося "Барселоні" в Лізі чемпіонів

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