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Україна сьогодні зіграє з Казахстаном у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу

В іншій чвертьфінальній зустрічі ігрового дня зійдуться збірні Португалії і Фінляндії
Збірна України з футзалу проведе у понеділок, 31 січня, поєдинок 1/4 фіналу XII чемпіонату Європи, що проходить у Нідерландах.
Україна сьогодні зіграє з Казахстаном у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу Фото: uefa.com

"Синьо-жовті" на арені Ziggo Dome в Амстердамі зустрінуться з командою Казахстану, передає Укрнформ.

Початок матчу о 21.00 за київським часом.

В іншій чвертьфінальній зустрічі ігрового дня зійдуться збірні Португалії і Фінляндії.

Ще два учасники 1/2 фіналу чемпіонату Європи визначаться 1 лютого у протистояннях Росія - Грузія, Іспанія - Словаччина.

Півфінали пройдуть 4 лютого, матч за 3-тє місце та фінал Євро-2022 - 6 лютого.

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31 01 2022 11:26
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