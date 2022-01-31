Україна сьогодні зіграє з Казахстаном у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу В іншій чвертьфінальній зустрічі ігрового дня зійдуться збірні Португалії і Фінляндії

Збірна України з футзалу проведе у понеділок, 31 січня, поєдинок 1/4 фіналу XII чемпіонату Європи, що проходить у Нідерландах.

Фото: uefa.com

"Синьо-жовті" на арені Ziggo Dome в Амстердамі зустрінуться з командою Казахстану, передає Укрнформ. Початок матчу о 21.00 за київським часом. В іншій чвертьфінальній зустрічі ігрового дня зійдуться збірні Португалії і Фінляндії. Ще два учасники 1/2 фіналу чемпіонату Європи визначаться 1 лютого у протистояннях Росія - Грузія, Іспанія - Словаччина. Півфінали пройдуть 4 лютого, матч за 3-тє місце та фінал Євро-2022 - 6 лютого. Читайте також: Жіноче Євро-2022 з футзалу прийматиме Португалія

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію