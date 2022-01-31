СПОРТ НОВИНИЗбірна України з футзалу проведе у понеділок, 31 січня, поєдинок 1/4 фіналу XII чемпіонату Європи, що проходить у Нідерландах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна сьогодні зіграє з Казахстаном у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу
В іншій чвертьфінальній зустрічі ігрового дня зійдуться збірні Португалії і Фінляндії
Фото: uefa.com
"Синьо-жовті" на арені Ziggo Dome в Амстердамі зустрінуться з командою Казахстану, передає Укрнформ.
Початок матчу о 21.00 за київським часом.
В іншій чвертьфінальній зустрічі ігрового дня зійдуться збірні Португалії і Фінляндії.
Ще два учасники 1/2 фіналу чемпіонату Європи визначаться 1 лютого у протистояннях Росія - Грузія, Іспанія - Словаччина.
Півфінали пройдуть 4 лютого, матч за 3-тє місце та фінал Євро-2022 - 6 лютого.
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