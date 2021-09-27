Україна співпрацює з інвесторами від Америки до Азії, але не з ворогами - Милованов

Країна не тільки зацікавлена в інвестиціях, але й у розвитку експорту українського бізнесу

Україна готова співпрацювати з інвесторами з будь-яких країн, крім країн, які шкодять національній безпеці або стратегічно працюють проти неї.

Про це, як передає Укрінформ, у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом" заявив радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов.

"Ми працюємо з усіма, крім наших ворогів - хто з нами або воює, або намагається створити нам проблеми, шкодить національній безпеці або стратегічно працює проти нас", - сказав він.

Тому Україна співпрацює, звичайно, з Європою, з США, з країнами Азії, "поясом країн від Еміратів до Катару".

Багато що, за словами Милованова, залежить від конкретних проєктів.

"Бувають проєкти чисто економічні, так, вони нам цікаві. Бувають стратегічні - коли вони вигідні й нам, і компанії, й країні. Наприклад, якщо ми будуємо логістичний хаб або порт, щоб забезпечити продовольчу безпеку Європи або арабських країн. Тоді стратегічні інтереси збігаються - і вони хочуть у нас купувати, і ми хочемо їм продавати, і ми хочемо це робити через порти, але це просто питання логістики", - пояснив Милованов.

Іноді бувають більш конфліктні ситуації, як із оборонним українським заводом "Мотор Січ".

"Це військовий актив із технологією. У Сполучених Штатів тут своя позиція, у Китаю - своя. У багатьох інших країн, хоч вони, можливо, публічно це не висловлюють, - є своя позиція, зокрема, і в Росії. Тобто це актив з дуже чутливими технологіями, які пов'язані з безпекою, з оборонною промисловістю, військово-промисловим комплексом. Тому там набагато все делікатніше, і набагато все потрібно робити акуратніше, і повільніше виходить, звичайно", - зазначив радник глави Офісу Президента.

Країна не тільки зацікавлена в інвестиціях, але й у розвитку експорту українського бізнесу, зазначив спікер. Бо чим більше зароблять підприємства, тим більше держава отримає податків. Тому розширюється число країн, із якими Україна підписала або оновила двосторонні угоди про зони вільної торгівлі.

"Про що йдеться, коли ми говоримо про зони вільної торгівлі? Йдеться передусім про зменшення тарифів, бар'єрів, про визнання взаємних сертифікатів. Адже у ринків інших країн своє регулювання, своє законодавство, свої сертифікати, іноді потрібно платити імпортне мито. Ось взаємне визнання сертифікатів або стандартів, зменшення мит - це ті конкретні рішення, які дозволяють нашому бізнесу швидше рухатися, більше продавати та заробляти на цьому більше", - розповів Милованов.

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