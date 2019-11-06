Україна стала лідером за кількістю відмов у в’їзді до країн ЄС у 2018 році
Головними причинами відмови були відсутність належних документів, що підтверджують мету поїздки та відсутність достатньої кількості грошей. ГО "Європа без бар’єрів" зазначає, що у другому випадку відмови не завжди були обґрунтованими. Прикордонники ЄС відмовлялися приймати як доказ платоспроможності кошти на картці, але такі випадки були рідкісними, повідомляє "Громадське".
У дослідженні зазначають, що така кількість відмов є очікуваною. 2018 став першим повністю безвізовим роком. Сумарна кількість відмов на етапі отримання шенгенської візи та при перетині кордону в попередніх роках є більшою. Наприклад, у останньому "візовому" 2016 році до ЄС не змогли потрапити 73,5 тисяч українців.
У 2019 році тенденції до різкого підвищення кількості відмов не передбачається. За даними Польської прикордонної служби, в першому кварталі 2019 року понад 14 тис. Українцям відмовили у в’їзді до Польщі. В порівнянні з аналогічним періодом за 2018 рік зростання склало 18% і, ймовірно, залишиться до кінця року без змін.
Нагадаємо, що з початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Європейського Союзу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність