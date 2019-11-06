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Україна стала лідером за кількістю відмов у в’їзді до країн ЄС у 2018 році

Головними причинами відмови були відсутність належних документів, що підтверджують мету поїздки та відсутність достатньої кількості грошей
Головними причинами відмови були відсутність належних документів, що підтверджують мету поїздки та відсутність достатньої кількості грошей. ГО "Європа без бар’єрів" зазначає, що у другому випадку відмови не завжди були обґрунтованими. Прикордонники ЄС відмовлялися приймати як доказ платоспроможності кошти на картці, але такі випадки були рідкісними.
Україна стала лідером за кількістю відмов у в’їзді до країн ЄС у 2018 році Фото: Reuters

Головними причинами відмови були відсутність належних документів, що підтверджують мету поїздки та відсутність достатньої кількості грошей. ГО "Європа без бар’єрів" зазначає, що у другому випадку відмови не завжди були обґрунтованими. Прикордонники ЄС відмовлялися приймати як доказ платоспроможності кошти на картці, але такі випадки були рідкісними, повідомляє "Громадське".

У дослідженні зазначають, що така кількість відмов є очікуваною. 2018 став першим повністю безвізовим роком. Сумарна кількість відмов на етапі отримання шенгенської візи та при перетині кордону в попередніх роках є більшою. Наприклад, у останньому "візовому" 2016 році до ЄС не змогли потрапити 73,5 тисяч українців.

У 2019 році тенденції до різкого підвищення кількості відмов не передбачається. За даними Польської прикордонної служби, в першому кварталі 2019 року понад 14 тис. Українцям відмовили у в’їзді до Польщі. В порівнянні з аналогічним періодом за 2018 рік зростання склало 18% і, ймовірно, залишиться до кінця року без змін.

Нагадаємо, що з початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Європейського Союзу.

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11 06 2019 15:51
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