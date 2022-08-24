НОВИНИУкраїна та Велика Британія планують підписати угоду про цифрову торгівлю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна стане другою країною світу, після Сінгапуру, яка підпише угоду про цифрову торгівлю з Британією
Фото: з вільного доступу
Про це пише Міністерство цифрової трансформації у Telegram.
Над текстом угоди працюватимуть Мінцифри, Мінекономіки України та Міністерство зовнішньої торгівлі Великої Британії.
"Ми станемо другою країною світу, що підпише угоду про цифрову торгівлю з Великою Британією. Раніше Digital Economy Agreement було укладено з Сінгапуром", - зазначили в Мінцифри.
Завдяки співпраці вдасться розвинути цифрову торгівлю та інновації між Україною та Великою Британією.
Як зазначається, серед основних напрямів: фінансові технології і платіжні системи, відкриті цифрові ринки і технічне співробітництво.
У відомстві додають, що для України така угода сприятиме участі у глобальній економіці та позитивно вплине на імідж нашої держави як торговельного партнера, а також підвищить довіру до українського бізнесу, дозволить залучати інвестиції і розвивати малий та середній бізнес.
"Ми віримо, що економічні звʼязки між Україною та Великою Британією мають бути такими ж зручними, як наш застосунок "Дія" - 100% діджитал та мінімум бюрократії. Працюємо над швидким підписанням Угоди", - заявили в Мінцифри.
Нагадаємо, що Борис Джонсон приїхав до України, щоб привітати українців з Днем Незалежності.
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24 08 2022 17:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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