Україна стане другою країною світу, після Сінгапуру, яка підпише угоду про цифрову торгівлю з Британією

Україна та Велика Британія планують підписати угоду про цифрову торгівлю.

Про це пише Міністерство цифрової трансформації у Telegram.

Над текстом угоди працюватимуть Мінцифри, Мінекономіки України та Міністерство зовнішньої торгівлі Великої Британії.

"Ми станемо другою країною світу, що підпише угоду про цифрову торгівлю з Великою Британією. Раніше Digital Economy Agreement було укладено з Сінгапуром", - зазначили в Мінцифри.

Завдяки співпраці вдасться розвинути цифрову торгівлю та інновації між Україною та Великою Британією.

Як зазначається, серед основних напрямів: фінансові технології і платіжні системи, відкриті цифрові ринки і технічне співробітництво.

У відомстві додають, що для України така угода сприятиме участі у глобальній економіці та позитивно вплине на імідж нашої держави як торговельного партнера, а також підвищить довіру до українського бізнесу, дозволить залучати інвестиції і розвивати малий та середній бізнес.

"Ми віримо, що економічні звʼязки між Україною та Великою Британією мають бути такими ж зручними, як наш застосунок "Дія" - 100% діджитал та мінімум бюрократії. Працюємо над швидким підписанням Угоди", - заявили в Мінцифри.