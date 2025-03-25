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Україна створила дрон, що знищує цілі в морі, на землі та в повітрі

25 березня 2025, 20:35
Україна створила дрон, що знищує цілі в морі, на землі та в повітрі
фото з відкритих джерел
Він має значно більше можливостей, ніж його попередники.
Українські інженери створили морський безпілотник нового покоління під назвою "Катран".
 
Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
 
За його словами, "Катран" є розробкою української компанії Military Armored Company HUB.
 
"Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі", - повідомив міністр.
 
Безпілотник оснащено торпедами, мініганом, кулеметом, переносним зенітно-ракетним комплексом (ПЗРК) та іншою зброєю. Дрон "спокійно долає" відстань у понад 1 000 кілометрів, завдає ударів та виконує розвідувальні місії. 
 
"Катрану" не потрібен окремий РЕБ, він також має вбудовану систему автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток, запевняє Федоров. 
 
"Це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни. Пишаюсь українським розробниками з кластера Brave1 — ви створюєте унікальні технології не лише для України, а й для світу", - додав міністр. 

 

дронивійна в Україніросія окупанти

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