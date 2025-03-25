Україна створила дрон, що знищує цілі в морі, на землі та в повітрі

Він має значно більше можливостей, ніж його попередники.

Українські інженери створили морський безпілотник нового покоління під назвою "Катран".

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, "Катран" є розробкою української компанії Military Armored Company HUB.

"Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі", - повідомив міністр.

Безпілотник оснащено торпедами, мініганом, кулеметом, переносним зенітно-ракетним комплексом (ПЗРК) та іншою зброєю. Дрон "спокійно долає" відстань у понад 1 000 кілометрів, завдає ударів та виконує розвідувальні місії.