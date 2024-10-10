Україна та Британія обговорили нові артилерійські системи та далекобійну зброю для ЗСУ

"Ворог відчує це на полі бою".

Міністр оборони Рустем Умєров у межах зустрічі зі своїм британським колегою Джоном Гілі обговорив подальші кроки для підтримки українських Сил оборони — як зараз, так і в майбутньому.

Про це повідомляє офіційний Telegram Міноборони України.

"Велика Британія діє на випередження, забезпечуючи наших воїнів необхідними боєприпасами: артилерійські, мінометні, ППО, протитанкові міни. Це приклад для інших партнерів, адже своєчасні поставки дозволяють ефективніше нищити ворога", – зазначив Умєров.

За його словами, до кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90.

"Також маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем — ворог відчує це на полі бою", – додав він.

Глава Міноборони наголосив, що Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням наших бригад стратегічного резерву.

"Домовилися з Джоном Гілі разом опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів", – сказав політик.

Умєров також додав, що Британія вже залучена у виробництво, але завдання нашої держави — розширити ці можливості та наростити виробництво в ОПК.