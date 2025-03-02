Україна та Британія підписали угоду про позику в 2,6 млрд фунтів на обороноздатність
02 березня 2025, 09:15
фото: Офіс президента України
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Україна та Велика Британія підписали угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 3,2 млрд доларів) для оборони.
Про це повідомило Суспільне.
Для підписання онлайн зустрілися канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр фінансів України Сергій Марченко.
Вони підписали угоду про надзвичайну позику про прискорення надходжень до України, за якою Велика Британія надає ще 2,6 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку обороноздатності України.
На заході були присутні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський, які 1 березня зустрічаються в Лондоні.
Президент Володимир Зеленський прокоментував виділення Великою Британією для України £2,6 млрд позики і заявив, що гроші підуть на виробництво зброї в Україні, а платитиме той, хто почав війну, тобто росіяни. Про це повідомляє пресслужба президента.
“Лондон. Важлива й тепла зустріч із премʼєр-міністром Кіром Стармером. Під час наших перемовин обговорили виклики, що стоять сьогодні перед Україною та всією Європою, координацію з партнерами, конкретні кроки для посилення позицій України та закінчення війни справедливим миром, надійні гарантії безпеки”, – йдеться у повідомленні.
Президент подякував народові, уряду Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку цієї війни.