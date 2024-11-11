Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна та Данія уклали угоди на €535 млн для закупівлі озброєння для ЗСУ

11 листопада 2024, 13:03
Україна та Данія уклали угоди на €535 млн для закупівлі озброєння для ЗСУ
Фото: з вільного доступу
‎За результатами угод українські виробники озброєння та техніки поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння.

Україна та Данія уклали низку угод про закупівлю озброєння в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно €535 мільйонів. Гроші підуть на озброєння для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який підписали наприкінці вересня в Києві. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно €535 мільйонів. Джерела фінансування — уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.

‎За результатами угод українські виробники озброєння та техніки поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння.

Завдяки «данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала €50 мільйонів. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «‎Богдана»‎ для ЗСУ.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков акцентував, що "данська модель" співпраці – не лише солідарність, а й рішучість у підтримці боротьби України за свободу та суверенітет.

Нагадаємо, у червні Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників. Данія стала першою країною, яка пішла на такий крок.

ДаніяЗСУУкраїнаугода

Останні матеріали

Чому
Політика
Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 12:15
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Політика
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 01:12
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється