Україна та Данія уклали угоди на €535 млн для закупівлі озброєння для ЗСУ
Україна та Данія уклали низку угод про закупівлю озброєння в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно €535 мільйонів. Гроші підуть на озброєння для ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Міноборони України.
Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який підписали наприкінці вересня в Києві. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно €535 мільйонів. Джерела фінансування — уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.
За результатами угод українські виробники озброєння та техніки поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння.
Завдяки «данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала €50 мільйонів. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «Богдана» для ЗСУ.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков акцентував, що "данська модель" співпраці – не лише солідарність, а й рішучість у підтримці боротьби України за свободу та суверенітет.
Нагадаємо, у червні Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників. Данія стала першою країною, яка пішла на такий крок.