Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна та Фінляндія підписали меморандум про взаємне визнання якості оборонної продукції

10 червня 2026, 17:57
Україна та Фінляндія підписали меморандум про взаємне визнання якості оборонної продукції
Подібні угоди Україна вже уклала із сімома країнами.
Міноборони України та Фінляндії підписали офіційний меморандум про взаємне гарантування якості військових товарів і послуг. 
 
Про це повідомили в українському оборонному відомстві.
 
Документ передбачає впровадження єдиних підходів до контролю якості оборонної продукції відповідно до стандартів НАТО, зокрема STANAG 4107 та AQAP-2070. У Міністерстві оборони України зазначають, що вся зброя, техніка та спорядження для українських військових мають відповідати стандартам НАТО, і тепер це правило поширюватиметься також на продукцію, яку Україна та Фінляндія взаємно закуповують або виготовляють на замовлення.
 
"Уся зброя, техніка та спорядження для українських військових мають відповідати стандартам НАТО. Тепер це правило повноцінно діятиме і для продукції, яку Україна та Фінляндія купують одна в одної або виготовляють на замовлення", – ідеться в повідомленні.
 
Згідно з меморандумом, сторони визнаватимуть результати перевірок якості оборонної продукції без необхідності повторного проходження однакових процедур. Це дозволить пришвидшити постачання необхідного озброєння та обладнання. Документ також визначає механізми роботи фахівців із забезпечення якості, які діятимуть за єдиними стандартами НАТО та використовуватимуть уніфіковані процедури й документообіг відповідно до AQAP-2070.
 
У Міноборони нагадали, що подібні угоди Україна вже уклала зі Швецією, Туреччиною, Чехією, Францією, Німеччиною, Норвегією та Польщею. Посол Фінляндії в Україні Тар’я Фернандес зазначила, що новий меморандум є черговим кроком у зміцненні співпраці між країнами та відкриває додаткові можливості для кооперації в оборонній сфері, зокрема у виробництві продукції оборонного призначення.
 
У Міноборони підкреслюють, що підписання угоди є важливим етапом у подальшій інтеграції української системи оборонних закупівель до стандартів Північноатлантичного альянсу.
Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Переклад iPress – 10 червня 2026, 13:41
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Технології
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 червня 2026, 11:05
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Політика
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Переклад iPress – 10 червня 2026, 09:22
Трамп, Епштейн і жінка з орбіти Ґейтса. Що приховує постать Мелані Вокер – Wall Street Journal
Політика
Трамп, Епштейн і жінка з орбіти Ґейтса. Що приховує постать Мелані Вокер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 червня 2026, 16:49
Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Політика
Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Переклад iPress – 09 червня 2026, 12:10
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 червня 2026, 23:18
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Політика
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Переклад iPress – 08 червня 2026, 15:14
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Політика
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Переклад iPress – 08 червня 2026, 12:23
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється