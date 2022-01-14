ПОЛІТИКА НОВИНИОрганізація Північноатлантичного договору (НАТО) ухвалила рішення про включення України та Грузії до Альянсу. Однак терміну їх входження поки не встановлено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна та Грузія стануть членами НАТО, - Столтенберг
Україна вже подала заявку на членство і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи у модернізації збройних сил за нашими стандартами. У 2008 році ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами (НАТО - ред.), але ми не встановлювали, коли саме
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю La Repubblica.
"Україна вже подала заявку на членство і ми вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи, допомагаючи у модернізації збройних сил за нашими стандартами. У 2008 році ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами (НАТО - ред.), але ми не встановлювали, коли саме", – сказав Столтенберг.
Він зазначив, що лише Україна повинна вирішувати: вступати їй до Альянсу чи ні та наголосив, що РФ не має права вмішуватися в це питання.
На питання, чи може Україна приєднатися до НАТО у найближчі кілька місяців, Столтенберг відповів:
"Зараз на порядку денному реформи - допомога Україні. Повторюю: зараз справа у російській агресії. Вони окупували частину України - Крим, контролюють Донбас за підтримки сепаратистів, а потім хочуть змусити нас прийняти юридично зобов'язувальний договір, який би порушив національний суверенітет".
Нагадаємо, Столтенберг раніше заявив, що дві країни можуть швидко приєднатися до Альянсу. За його словами, для цього необхідне політичне рішення.
Додамо, генеральний секретар НАТО висловився про розміщення військ на сході та заявив, що Альянс не піде на компроміси з питань розширення.
Після чого в Росії звинуватили НАТО в "заманюванні в свої ряди" Україну і скандинавські країни.
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14 01 2022 13:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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