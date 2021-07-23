Україна та Італія підписали Угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія

Положення Угоди регулюють між сторонами питання взаємного визнання і обміну водійських посвідчень громадян України та Італії, які обрали своїм місцем проживання територію держави іншої сторони без складання ними іспитів при обміні водійських посвідчень іншої держави.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр сталої інфраструктури та мобільності Італії Енріко Джованіні підписали нову Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє прес-служба міністерства на офіційному сайті, домовленість про укладення нової Угоди було досягнуто за підсумками IX засідання українсько-італійської Ради з питань економічної, промислової та фінансової співпраці, яке відбулося 16 грудня 2020.

Положення Угоди регулюють між сторонами питання взаємного визнання і обміну водійських посвідчень громадян України та Італії, які обрали своїм місцем проживання територію держави іншої сторони без складання ними іспитів при обміні водійських посвідчень іншої держави. У міністерстві зазначили, що це дозволить громадянам уникати додаткових фінансових витрат на проведення таких випробувань.

"Для нас важливо, щоб українці могли отримувати зручні державні послуги не тільки у себе на батьківщині, але і за кордоном. Ця угода дозволяє зменшити бюрократичну тяганину і заощадити кошти для багатьох наших співгромадян. Вдячний колегам з Міністерства внутрішніх справ, завдяки злагодженій роботі яких вдалося досягти цього результату", - заявив Кубраков.

За даними Головного сервісного центру МВС України, за період дії Угоди отримано та оброблено понад 22 тис. запитів щодо обміну національних посвідчень громадянами України в Італії.

Зазначається, що дія угоди поширюється на громадян України, які легально проживають в Італії, є резидентами країни менше чотирьох років і мають дійсні українські водійські права.

Угода укладена терміном на 5 років, починає діяти через 60 днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення Сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Нагадаємо, що українські водії не готові відмовитися від авто, щоб зменшити затори.