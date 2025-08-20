Також обговорили застосування інструментів підтримки, зокрема, програми SAFE, для розвитку оборонної промисловості в Європі

Україна та Італія розглядають проєкти з посилення морської безпеки та захисту портів.

Про це повідомили у оборонному відомстві, його очільник Денис Шмигаль провів зустріч з послом Італії Карло Формозою.

Шмигаль подякував Італії за послідовну підтримку українських захисників і захисниць, а також відзначив рішення про передачу додаткової бронетехніки для воїнів.

Також, за словами міністра, обговорили кроки зі зміцнення співпраці в оборонній промисловості та запуск великих індустріальних проєктів. Він додав, що запросив італійські компанії до спільних ініціатив із українськими виробниками.

"Окремо зупинилися на перспективах застосування інструментів підтримки, зокрема, програми SAFE, для розвитку оборонної промисловості в Європі. Дякую Італії за підтримку та готовність поглиблювати співпрацю заради спільної безпеки", – резюмував він.