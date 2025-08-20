Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна та Італія розглядають проєкти з посилення морської безпеки та захисту портів

20 серпня 2025, 14:07
Україна та Італія розглядають проєкти з посилення морської безпеки та захисту портів
Фото: Пресслужба Міноборони
Також обговорили застосування інструментів підтримки, зокрема, програми SAFE, для розвитку оборонної промисловості в Європі
Україна та Італія розглядають проєкти з посилення морської безпеки та захисту портів.
 
Про це повідомили у оборонному відомстві, його очільник Денис Шмигаль провів зустріч з послом Італії Карло Формозою.
 
Шмигаль подякував Італії за послідовну підтримку українських захисників і захисниць, а також відзначив рішення про передачу додаткової бронетехніки для воїнів.
 
Також, за словами міністра, обговорили кроки зі зміцнення співпраці в оборонній промисловості та запуск великих індустріальних проєктів. Він додав, що запросив італійські компанії до спільних ініціатив із українськими виробниками.
 
"Окремо зупинилися на перспективах застосування інструментів підтримки, зокрема, програми SAFE, для розвитку оборонної промисловості в Європі. Дякую Італії за підтримку та готовність поглиблювати співпрацю заради спільної безпеки", – резюмував він.
Італіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він з ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він з ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється