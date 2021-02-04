НОВИНИПосол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час відвідання підприємства EMTAN обговорив можливість створення спільного виробництва оборонної продукції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна та Ізраїль обговорюють можливості спільного виробництва оборонної продукції
Фото: segodnya.co.il
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі.
“Під час відвідання підприємства були обговорені питання можливого співробітництва з українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу за напрямком створення відповідного спільного виробництва в Україні”, - ідеться у повідомленні.
Корнійчук відвідав підприємство 31 березня. Дипломат ознайомився з повним процесом виробництва оборонної продукції.
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02 04 2021 14:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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