Україна та Ізраїль обговорюють можливості спільного виробництва оборонної продукції

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час відвідання підприємства EMTAN обговорив можливість створення спільного виробництва оборонної продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі.

“Під час відвідання підприємства були обговорені питання можливого співробітництва з українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу за напрямком створення відповідного спільного виробництва в Україні”, - ідеться у повідомленні.

Корнійчук відвідав підприємство 31 березня. Дипломат ознайомився з повним процесом виробництва оборонної продукції.

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