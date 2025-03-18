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Україна та країни ЄС поскаржились в ООН на російське втручання у роботу супутників

18 березня 2025, 08:33
Україна та країни ЄС поскаржились в ООН на російське втручання у роботу супутників
ICEYE
Кілька європейських країн відчувають збої в роботі супутників

Вісім європейських країн, включно з Україною, подали скаргу в ООН щодо чергового втручання рф в діяльність європейського супутникового зв'язку.

Про це повідомляє NOS.

Як зазначає видання, скаргу до до Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), який підпорядковується ООН, підписали Україна, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Франція та Нідерланди.
 
"Підписуючи скаргу, ми показуємо, що ми, як залучені країни, працюємо разом у цьому питанні", – повідомили у скарзі до МСЕ.
 
Вже рік кілька європейських країн відчувають збої в роботі супутників від двох основних європейських супутникових провайдерів: Eutelsat і SES. Європа використовує ці супутники для радіо- і телезв'язку, а також для навігації в авіації.
супутниквійна в Україніросія окупанти

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