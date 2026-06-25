Україна та Польща обговорили затори на кордоні та інфраструктурні проблеми

Сторони домовилися мінімізувати вплив ремонтних робіт на пунктах пропуску.

Ситуація на кордоні з Польщею стала одним із ключових напрямів обговорення Інфраструктурної платформи Конференції з питань відновлення України, яка проходить у Гданську.

Про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками зустрічі з міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком.

"Окрему увагу приділили практичним питанням українсько-польської співпраці. Насамперед, ситуації на кордоні, де час очікування автобусів подекуди сягає 8-12 годин. Важливий крок польської сторони – мінімізація впливу ремонтних робіт на пунктах пропуску. Наголосив на необхідності постійного контролю ситуації, особливо в літній період", – зазначив Кулеба.

З польською стороною також обговорили функціонування системи SENT для вантажних перевезень територією Польщі. "Нам важливо, щоб технічні помилки не були причиною штрафів, а також працювати над пошуком справедливих рішень для бізнесу", – додав він.

Крім того, сторони порушили питання Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, розвитку залізничного сполучення, спільних інфраструктурних проєктів за підтримки ЄС та координації позицій щодо фінансування через механізм CEF.

"Окремо обговорили безпекові виклики. Україна має унікальний досвід захисту критичної інфраструктури в умовах постійних атак. Цей досвід уже сьогодні є важливим для всієї Європи. Попри будь-які політичні дискусії, наше завдання, зберігати прагматичний діалог, розвивати спільні проєкти та створювати нові можливості для людей і економік обох країн", – підкреслив міністр.