Україна та Польща створюють спільну групу з безпілотних систем і готують угоду про співпрацю

Нова група стане платформою для координації та розробки спільних ініціатив, інтеграції новітніх технологій захисту та запуску нових проєктів для посилення безпеки громадян і критичної інфраструктури.

Україна та Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до якої увійдуть представники обох країн.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль на спільному брифінгу з польським колегою Владиславом Косиняком-Камишем, повідомляє Укрінформ.

За словами Шмигаля, нова група стане платформою для координації та розробки спільних ініціатив, інтеграції новітніх технологій захисту та запуску нових проєктів для посилення безпеки громадян і критичної інфраструктури. Центральним елементом її діяльності стануть програми спільного навчання для підвищення спроможності протистояти ворогу.

Міністр оборони Польщі під час візиту до Києва 18 вересня підтвердив, що сторони готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Документ передбачатиме розвиток спільних промислових ініціатив та підготовку військових кадрів із використанням українського досвіду застосування дронів на полі бою.

"Впровадження отриманих в Україні знань є ключовим для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО в цілому", – наголосив Косиняк-Камиш.

Він також нагадав про важливість розвитку Центру аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC) у Бидгощі, який напряму пов'язує Альянс з Україною.

Окрім переговорів, польська делегація відвідала військове кладовище у Биківні та провела зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем, секретарем РНБО Рустемом Умеровим та іншими представниками влади.

"Ворог знаходиться в іншому місці, і шукати його всередині нас – помилка", – підсумував міністр оборони Польщі, підкресливши, що емоції у відносинах між країнами не повинні впливати на стратегічну мету.