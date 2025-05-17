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Україна та рф можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 наступного тижня – Буданов

17 травня 2025, 15:37
Україна та рф можуть провести обмін полоненими 1000 на 1000 наступного тижня – Буданов
Фото: LIGA.net
Буданов заявив, що не бачить особливих проблем для обміну
Масштабний обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу відбудеться наступного тижня.
 
Про це повідомив глава управління розвідки Кирило Буданов, відео опублікував канал ТСН.
 
"Сподіваюся, це станеться наступного тижня. По списках, ви ж розумієте, буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати, того будемо забирати. І так само віддавати", – сказав він.
 
Буданов додав, що не бачить особливих проблем для того, щоб обмін відбувся.
війна в Україніросія окупантиКирило Буданов

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