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ПОЛІТИКА

Україна та Румунія проведуть першу Чорноморську безпекову конференцію Кримської платформи

03 квітня 2023, 19:38
Україна та Румунія проведуть першу Чорноморську безпекову конференцію Кримської платформи
Джерело: dia.dp.gov
Організаторами конференції виступлять МЗС України, Міноборони України, МЗС Румунії та Міністерство націоборони Румунії у партнерстві з Центром оборонних стратегій України.

Україна ініціювала проведення першої Чорноморської безпекової конференції, яку проведуть спільно з Румунією 12-13 квітня в Бухаресті.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зазначається, що захід буде проходити у межах діяльності Міжнародної Кримської платформи - механізму, який спрямований на звільнення Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки.

Організаторами конференції виступлять МЗС України, Міноборони України, МЗС Румунії та Міністерство націоборони Румунії у партнерстві з Центром оборонних стратегій України.

У заході візьмуть участь міністри закордонних справ та міністри оборони, голови міжнародних інституцій, держпосадовці та незалежні експерти, що представляють учасників Міжнародної Кримської платформи. Вони проаналізують вплив повномасштабного вторгнення рф на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та світі, обговорять можливу стратегію відповіді на виклики та загрози, а також основи майбутньої конфігурації системи безпеки в регіоні.

Увагу також приділять питанню інформаційної війни та кібератак.

Румуніяконференція

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