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ПОЛІТИКА

Україна та США домовилися створити спільне підприємство для ремонту та обслуговування американської бронетехніки

13 червня 2024, 11:11
Україна та США домовилися створити спільне підприємство для ремонту та обслуговування американської бронетехніки
ukroboronprom
Представники Amentum Services вже відвідували підприємства "Укроборонпрому", оцінили їхні наявні можливості, технічну базу та потенціал.

"Українська оборонна промисловість" створить спільне підприємство з американською Amentum Services — провідною компанією у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.

Про це пише пресслужба "Укроборонпрому".

Сторони підписали Меморандум про наміри створити спільне підприємство, яке зосередиться на відновленні та технічному обслуговуванні бронетехніки американського виробництва.

Представники Amentum Services вже відвідували підприємства "Укроборонпрому", оцінили їхні наявні можливості, технічну базу та потенціал.

Тепер українські зброярі чекають від нових партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які знадобляться при ремонті та техобслуговуванні бойових броньованих машин виробництва США.

Меморандум підписали гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін і президент виконавчих операцій підрозділу критичних місій Amentum Services, Inc Джо Данавей.

Нагадаємо, акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний виробничий майданчик. Запрацював цех, який займатиметься ремонтом та виробництвом бронетехніки.

СШАУкроборонпромбронетехніка

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