Україна та США досягли прогресу в переговорах щодо корисних копалин – FT

Переговори ще тривають, тому деталі угоди не розголошуються.

Меморандум про угоду щодо корисних копалин було підписано Україною і США у віртуальному форматі, роботу над повним економічним договором планують завершити до кінця наступного тижня.

Про це пише Financial Times.

За словами українських чиновників, сигнал про "позитивні кроки вперед" після того, як переговори між США та Україною було зірвано через суперечку президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті в лютому, повертає складний переговорний процес у потрібне русло.

Виступаючи на брифінгу 17 квітня, президент Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували зробити ще один проміжний крок, тоді як юристи з обох сторін продовжують працювати над деталями основного договору.

"Йдеться про меморандум про наміри, що підтверджує конструктивні позиції сторін", — заявив Зеленський.

Зі свого боку Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні в Овальному кабінеті заявив, що повну угоду про природні ресурси можна буде підписати наступного четверга, 24 квітня.

Однак, вказує FT, міністр фінансів США Скотт Бессент уточнив, що деталі угоди з Україною щодо надр ще обговорюються, і назвав можливою датою її підписання 26 квітня. За його словами, угода, по суті, така сама, як і раніше узгоджена, в рамках якої Зеленський і Трамп не підписали меморандум. Однак, підкреслює FT, українські чиновники заявили, що їм вдалося привести угоду у більшу відповідність до своїх інтересів.

Видання нагадує, що Трамп представляє угоду як компенсацію за допомогу, яка була надана Києву за адміністрації Джо Байдена. Однак проєкт угоди, який було направлено Києву в березні, значно виходив за рамки лютневого. Пропозиція ознаменувала собою різку ескалацію вимог Вашингтона, не пропонуючи Києву жодних гарантій безпеки натомість, пише FT.

Угода охоплювала всі мінеральні ресурси, включно з нафтою і газом, а також передбачала створення наглядової ради з правом вето з боку США для нагляду за фондом, що розділяє доходи від енергетичних і мінеральних проектів між двома країнами, нагадує видання.

Як повідомили FT чиновники, обізнані з перебігом обговорень, все ж таки було досягнуто прогресу в перегляді деяких із найбільш спірних вимог США, які могли б перешкодити ратифікації угоди в парламенті.