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Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини вже цього тижня

16 квітня 2025, 11:59
Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини вже цього тижня
За словами міністра фінансів США, сторони дуже близькі до підписання угоди.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода з Україною про корисні копалини може бути підписана вже цього тижня.
 
Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.
 
За його словами, на минулих вихідних Україна виступила щодо цього питання з контрпропозицією, тому переговори досі тривають. 
 
"Ми дуже, дуже близькі. Угода може бути підписана вже цього тижня", - зазначив він.
 
Один зі співрозмовників видання додав, що переговори між технічними групами у п'ятницю та суботу були конструктивними. 
 
"Але США, як і раніше, розглядають угоду як можливість окупити витрати в Україні за рахунок прибутків від фонду, розмір якого в останньому проєкті все ще не визначений", - цитує Bloomberg слова співрозмовника. 

 

війна в Україніросія окупантиугода про копалини

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