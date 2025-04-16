Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини вже цього тижня
16 квітня 2025, 11:59
За словами міністра фінансів США, сторони дуже близькі до підписання угоди.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода з Україною про корисні копалини може бути підписана вже цього тижня.
Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.
За його словами, на минулих вихідних Україна виступила щодо цього питання з контрпропозицією, тому переговори досі тривають.
"Ми дуже, дуже близькі. Угода може бути підписана вже цього тижня", - зазначив він.
Один зі співрозмовників видання додав, що переговори між технічними групами у п'ятницю та суботу були конструктивними.
"Але США, як і раніше, розглядають угоду як можливість окупити витрати в Україні за рахунок прибутків від фонду, розмір якого в останньому проєкті все ще не визначений", - цитує Bloomberg слова співрозмовника.