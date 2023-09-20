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ПОЛІТИКА

Україна та США "на фінішній прямій" у питанні щодо постачання далекобійних ATACMS — Зеленський

20 вересня 2023, 11:28
Україна та США
Володимир Зеленський
Для України "буде втратою", якщо далекобійні ракети ATACMS не буде надано, зазначив президент.

Україна і США "на фінішній прямій" у питанні щодо постачання далекобійних ракет ATACMS.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для CNN, оприлюдненому напередодні.

Глава держави в інтерв'ю американському виданню нагадав про бажання України отримати ракети великої дальності від США.

Американський президент Джо Байден досі розглядає рішення про передачу ATACMS.

"Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не хоче, щоб ATACMS були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові можливості.

За словами Зеленського, для України "буде втратою", якщо цієї зброї не буде надано. На його думку, це призведе до "більших втрат на полі бою та в інших місцях".

Він також підтвердив потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема, американської системи ППО Patriot. Зеленський наголосив, що вони необхідні для захисту цивільних районів.

Зеленський також закликав колишнього главу США Дональда Трампа публічно презентувати свою "формулу миру" щодо війни рф проти України.

Він наголосив, що існують "червоні лінії" у подібному мирному плані. Тому Зеленський попередив Трампа, що план, у якому передбачається відмова від територій, розглядатися не буде.

"Тож (якщо) ідея полягає в тому, аби забрати частину нашої території й віддати путіну, то це не формула миру", - сказав президент України.

СШАвійнаТрампatacmsЗеленський.

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