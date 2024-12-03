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Україна та США підписали меморандум про енергетичну підтримку на понад $800 млн

03 грудня 2024, 21:55
Україна та США підписали меморандум про енергетичну підтримку на понад $800 млн
Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в Брюсселі. Вони підписали меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до $825 млн", – йдеться в повідомленні.
 
Як зазначає МЗС, документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України. Зокрема, йдеться про відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння переходу до «низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки» після війни.
СШАенергетикавійна в Україніросія окупанти

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