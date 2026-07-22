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Україна та США підписали першу двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників

22 липня 2026, 14:15
Україна та США підписали першу двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників
Джерело: .ukrinform
Угода може відкрити шлях до спільного виробництва на території США.

Україна та США підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників – першу такого роду між країнами.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела.

Угоду уклали вчора і підписали обидві сторони. Вона передбачає експорт українських повітряних та морських безпілотників до США для військових випробувань. Американські військові зможуть запитувати конкретні українські платформи для тестування та оцінки, проте не для оперативного розгортання.

Хоча угода не є виробничим контрактом, вона поглиблює оборонно-промислову співпрацю між країнами і в подальшому може включати спільне виробництво українських бойових безпілотників на території США.

Нагадаємо, американська компанія ReconCraft розпочне виробництво українських морських дронів Magura, які були розроблені та випробувані в бойових умовах під час війни з росією.

СШАбезпілотникиУкраїна

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