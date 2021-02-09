Україна та США восени ухвалять Хартію стратегічного партнерства і розглянуть план трансформації України
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.
"Уже цієї осені я і державний секретар Блінкен проведемо засідання оновленої Комісії зі стратегічного партнерства, і найважливіше, ухвалимо нову Хартію стратегічного партнерства між Україною та США", - сказав Кулеба в прямому ефірі у Facebook у четвер.
Глава МЗС зазначив, що на засіданні Комісії зі стратегічного партнерства, зокрема, буде розглянуто план трансформації України.
Він наголосив, що спільна заява України та США за результатами візиту президента України Володимира Зеленського до США є безпрецедентним документом. "Я ним (заявою - ІФ) надзвичайно задоволений. Він, якщо чесно, перевершив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань, й у нас є дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень", - додав Кулеба.
Міністр повідомив, що спільна заява України та США є "дуже предметною в частині коштів".
"Ексім-банк", експортно-імпортний банк США, відкриває лінію на 3 млрд доларів для фінансування проектів американських компаній в Україні у сфері інфраструктури, сільського господарства, енергетики тощо США, і це рішення адміністрації Байдена, виділяють 60 млн доларів на "Джавелін" та інше військове обладнання для України вже до кінця року. І 45 млн доларів виділяють для вирішення гуманітарних проблем районів, прилеглих до окупованих територій Донецької та Луганської областей", - поінформував Кулеба.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна розглядає декілька моделей щодо залучення США до участі в "нормандському форматі" з врегулювання ситуації на Донбасі.
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