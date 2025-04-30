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ПОЛІТИКА

Україна та США вже сьогодні можуть підписати угоду про про корисні копалини

30 квітня 2025, 15:02
Україна та США вже сьогодні можуть підписати угоду про про корисні копалини
Свириденко прямує до Вашингтона.

Україна готова вже у середу, 30 квітня, підписати угоду про корисні копалини зі США. Міністерка економіки Юлія Свириденко вже прямує до Вашингтона для підписання.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Проєкт угоди передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами України, його остаточно погодили обидві сторони та можуть підписати вже сьогодні, каже співрозмовник журналістів. Водночас сторонам ще треба погодити дві технічні угоди щодо того, як функціонуватиме спільний фонд.

Згідно з проєктом документа, Вашингтон та Київ прагнутимуть створити умови для "збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та пов’язані з ними технології в Україні". Окрім цього, США визнають бажання України уникнути будь-якого конфлікту з планами вступити у ЄС.

Іншим проривом стало те, що лише майбутня військова допомога враховуватиметься як внесок США до фонду. Премʼєр Денис Шмигаль запевнив, що Вашингтон відступив від наполягання враховувати вже надану допомогу як борг України перед США. 

"(Угода) зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової реконструкції та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням росії", — йдеться у проєкті угоди.

Як відзначав Зеленський, нова угода зі Штатами стала "сильнішою" та "рівноправною".

"Документ став значно сильнішим - рівноправним - і може стати вигідним для обох наших народів: і для України, і для Америки. Я хочу подякувати передусім нашим командам", - розповів Зеленський.

СШАкорисні копалиниугода

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