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Україна та Угорщина погодили більшість вимог для запуску переговорів з ЄС

09 червня 2026, 17:47
Україна та Угорщина погодили більшість вимог для запуску переговорів з ЄС
Фото: з відкритих джерел
Єдине невирішене питання, квоти для меншин у парламенті, може повернутися під час переговорів.

У рамках технічних консультацій щодо євроінтеграції України вдалося погодити більшість вимог Угорщини.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела.

Минулого тижня під час консультацій сторони погодили 10 із 11 вимог Будапешта. Єдиним невирішеним питанням залишається представництво національних меншин у Верховній Раді. Його винесли за дужки, однак Угорщина все ж погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ України до ЄС.

Сторони домовилися звернутися до Венеційської комісії та ОБСЄ за роз'ясненнями щодо можливих механізмів імплементації. Питання може повернутися під час переговорів щодо першого кластера, який стосується зокрема прав людини. У деяких країнах ЄС, зокрема в Хорватії, Румунії та Словенії, діють спеціальні квоти для представників меншин у парламенті.

Окрім Угорщини, свої вимоги планує висунути й Болгарія. "Болгари хочуть забезпечення освітніх прав своєї меншини в Україні. Їхні люди за кордоном зазвичай говорять російською, а вони хочуть розвивати болгарську мову", – розповів один із дипломатів ЄС.

У середу, 10 червня, посли ЄС мають погодити переговорну позицію щодо першого кластера переговорів про вступ для України. Переговори можуть розпочатися вже 15 червня після того, як 4 червня Угорщина зняла 17-місячне вето.

УгорщинаЄвросоюзнацменшини

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