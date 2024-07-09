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Україна та ЄС підписали фінансову угоду на €5,27 млрд в рамках Ukraine Facility

09 липня 2024, 13:53
Україна та ЄС підписали фінансову угоду на €5,27 млрд в рамках Ukraine Facility
Це остання угода, яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.
Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі €5,27 млрд протягом наступних чотирьох років.
 
Про це повідомляє урядовий портал. 
 
Відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС було прийнято на засіданні уряду минулого тижня.
 
Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в рамках Ukraine Facility. Підписання Угоди щодо залучення грантової підтримки на €5,27 млрд протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки. Це остання угода, яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility. Ми вдячні ЄС за допомогу у відновленні України та створення нових інвестиційних можливостей у довгостроковій перспективі”, – зазначила Юлія Свириденко.
 
Всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро. Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.
Євросоюзугодавійна в Україніросія окупанти

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