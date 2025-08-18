Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та ЄС стурбовані вимогами Трампа щодо швидкого врегулювання війни з рф – Bloomberg

18 серпня 2025, 20:19
Трамп планує провести тристоронню зустріч із Зеленським та російським диктатором владіміром путіним уже до кінця тижня.

Україна та європейські союзники відчувають занепокоєння, оскільки у них мало можливостей протистояти вимогам президента США Дональда Трампа щодо врегулювання російсько-української війни.

Як пише Bloomberg, сам Трамп не до кінця розуміє, як домогтися завершення війни, через що президент України Володимир Зеленський опинився в складній ситуації.

Джерела розповіли журналістам, що під час телефонної розмови з президентом України та європейськими лідерами у вихідні Трамп запевнив, що США відкриті для участі в гарантіях безпеки для України. Також він сказав союзникам, що хоче досягти швидкого врегулювання війни і буде переконувати Україну погодитися на нього.

Зазначається, що Трамп планує провести тристоронню зустріч із Зеленським та російським диктатором владіміром путіним уже до кінця тижня. Багато європейських лідерів вважають цей графік надто оптимістичним, враховуючи, скільки питань залишаються невирішеними.

Крім того, за даними агентства, Зеленський і європейські союзники хочуть отримати від Трампа ясні формулювання щодо того, які гарантії безпеки США готові запропонувати Україні. Саме тому разом із президентом України до Вашингтона вирушили політики, з якими в американського президента склалися добрі стосунки, включно з генсеком НАТО Марком Рютте і президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Джерела поділилися з журналістами, що насамперед українська сторона має намір з'ясувати, чого хоче росія для завершення війни, а також визначити реальні терміни тристоронньої зустрічі за участю путіна. Також Україна хоче підштовхнути Вашингтон до посилення санкційного тиску на рф.

В агентстві вважають, що головною проблемою для України є те, що США виявили готовність розглядати пропозиції росії, серед яких відмова України від контролю над частиною східних територій. Саме тому переговори у Вашингтоні мають велике значення для Києва.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом під час свого візиту до Вашингтона. Це попередні обговорення перед переговорами в Овальному кабінеті за участю президента США Дональда Трампа та європейських лідерів.

Зеленський поділився, що обговорив із Келлогом ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості. Він підкреслив, що росію потрібно примусити до миру.

